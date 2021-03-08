İstifa ettiği iddiaları sonrası Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki konuşma ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstifa ettiği iddiaları sonrası Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki konuşma ortaya çıktı

08.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:38

Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Kulübün resmi Twitter hesabından Belözoğlu fotoğrafı ile "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapılırken, Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç arasında geçen konuşma da ortaya çıktı.

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.

ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ, KOÇ KABUL ETMEDİ

Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve başkana "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.

Ancak Emre'nin bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi.

HAFTADA 1 EROL BULUT'LA GÖRÜŞÜYOR

Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu dün takımla birlikte Konya'ya gitti.

"ADAY OLACAK VARSA BİR AN EVVEL ÇIKSIN"

Bu arada Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, NTV'de katıldığı bir programda bu yaz yapılacak seçimde yeniden aday olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Henüz kesin kararını vermediğini kaydeden Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;

"2006 yılında yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, ne kadar çok aday, o kadar iyi."

(Sabah)

İstifa ettiği iddiaları sonrası Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki konuşma ortaya çıktı
Haber Yorumları (6)
COŞKUN: Sokakta bir anket yapılsa herkez bilir ki kendi kendisi ile kavga eden emre volkan gibi lerinin bir takım organizasyonuna vereceği hiç bir şey olamaz bunlar yıllarca futbol oynadı hep huzursuzdular hep kavgacıydılar zaten yuzlerine de yansımıyor mu ruh haller, fenere ne verebilirlerki ama bunu göremeyen ler fenerde yönetici sıfatındaysa kimse bir şey beklemesin camialar o iyi çocuk bu bizden diye yönetilmez ali bey holdingi iyiki tek başına yönetmiyor yoksa topu atardı
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SANCEZ: abdestiniz yok ondan bu kötü gidişat
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ZZZZZZZZZZZZZZZZ: ALİ KOÇ FB CAMİASI İÇİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI OLDU BENCE ŞİMDİ DE GİTMEK İÇİN AYAK YAPIYOR BANA OYLE GELDİ BU GİDİŞİN SONU VE KORKTUĞUM ŞEY YİNE AZİZ YILDIRIMDIR. . .
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Soral Murat Balcı Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstifa ettiği iddiaları sonrası Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki konuşma ortaya çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:32:29. #1.15#
title