İstifa ettiği iddiaları sonrası Ali Koç ile Emre Belözoğlu arasındaki konuşma ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Kulübün resmi Twitter hesabından Belözoğlu fotoğrafı ile "Sonuna kadar Fenerbahçe" paylaşımı yapılırken, Emre Belözoğlu ve başkan Ali Koç arasında geçen konuşma da ortaya çıktı.

Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konyaspor önünde mutlak 3 puan arayacak olan Fenerbahçe'de saha dışında ise Emre Belözoğlu konusunda ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-Lacivertli ekipte kötü gidişin ardından sportif direktör Emre Belözoğlu'nun görevinden ayrıldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddia, dün Belözoğlu'nun fotoğrafı ile paylaşılan "Sonuna kadar Fenerbahçe" mesajıyla çürütüldü.

ALİ KOÇ'A "İSTERSENİZ BIRAKAYIM" DEDİ, KOÇ KABUL ETMEDİ

Tüm bunlara rağmen Emre Belözoğlu'nun camiada kendisi hakkında söylenen, "Neden Samandıra'ya gidiyor? Neden teknik heyete karışıyor?" şeklindeki sözlere bozulduğu ve başkana "İsterseniz bırakayım" mesajını ilettiği kaydedildi.

Ancak Emre'nin bu mesajı başkan Ali Koç tarafından kabul görmedi.

HAFTADA 1 EROL BULUT'LA GÖRÜŞÜYOR

Belözoğlu'nun, teknik heyetin işine karışmadığı, sadece haftada bir kez Erol Bulut'la gidişatı konuştuğu ifade edildi. Sportif direktör Emre Belözoğlu dün takımla birlikte Konya'ya gitti.

"ADAY OLACAK VARSA BİR AN EVVEL ÇIKSIN"

Bu arada Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, NTV'de katıldığı bir programda bu yaz yapılacak seçimde yeniden aday olup olmayacağı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Henüz kesin kararını vermediğini kaydeden Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı;

"2006 yılında yönetime girerken kimseye sormadık, emrivaki yaptık. 2018'de sormadık ama söyledik öncesinde. Bu sefer, evdekiler arıza çıkarmaya başladı. Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak isimler bir an evvel çıksın, ne kadar çok aday, o kadar iyi."

(Sabah)