İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak
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İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak

03.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:46

Beyaz TV'de spor müdürlüğü ile Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sunuculuk görevlerinden istifa eden Ertem Şener'in yerine Beyaz Futbol programında kanalın spor servisinde görev yapan Onur Yıldız ekrana çıkacak.

Ünlü sunucu Ertem Şener geçtiğimiz gün Beyaz TV'de spor müdürlüğü ile Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sunuculuk görevlerinden istifa etmişti. Şener'in istifası sonrası programları kimin sunacağı merak konusuydu.

Beyaz TV spor servisinde görev alan Onur Yıldız'ın spor müdürlüğüne getirildiği ve Ertem Şener'in yerine Beyaz Futbol programını sunacağı öğrenildi. Yıldız, kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden "Bu gece 23.30'da Beyaz Futbol'da Sinan Engin ile karşınızdayız" şeklinde paylaşım yaptı.

İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak

SOSYAL MEDYADAN İSTİFAYI DUYURMUŞTU

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertem Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz Tv ile bugün "KENDİ İSTEĞİMLE" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" ifadelerini kullanmıştı.

İstifa eden Ertem Şener'in yerine Onur Yıldız, Beyaz Futbol'u sunacak
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