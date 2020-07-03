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İşte memur ve emeklinin mesleğe göre alacağı zamlı maaşlar

2020'nin 6 aylık enflasyonuna göre memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 5,75 olurken, birçok meslek grubu maaşlarının kaç lira artacağını merak eder oldu. İşte mesleğe göre zamlı maaşlar.

İşte memur ve emeklinin mesleğe göre alacağı zamlı maaşlar
03.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:35

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayında zam oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zammı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu.

YÜZDE 5,75 ZAM GELECEK

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece daha önce yüzde 4 olarak belirlenen memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

- En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya,

- En düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya,

- Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı bin 784 liradan bin 886 liraya,

- Emekli sandığı emeklilerinin maaşı ise 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya

- En düşük emekli memur aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 814 liraya çıkacak.

MESLEĞE GÖRE ZAMLI MAAŞLAR

- En düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 719 liraya,

- Öğretmen maaşı 5 bin 328 liradan 5 bin 634 liraya yükselecek.

- Kaymakam maaşı 12 bin 002 liradan 12 bin 712 liraya,

- Polis memuru maaşı 6 bin 041 liradan 6 bin 388 liraya,

- Uzman doktor maaşı 8 bin 203 liradan 8 bin 675 liraya,

- Hemşire maaşı 5 bin 168 liradan 5 bin 465 liraya,

- Mühendis maaşı 7 bin 047 liradan 7 bin 452 liraya,

- Araştırma görevlisi maaşı 6 bin 690 liradan 7 bin 070 liraya,

- Avukat maaşı ise 6 bin 728 liradan 7 bin 115 liraya yükselecek.

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