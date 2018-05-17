Galatasaray, Ryan Donk'a 2 Yıllık Teklifte Bulunacak

Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11'in değişmez ismi olan Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılacak.

Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya, mevcut kazancı üzerinden yine 1.5 milyon Euro teklif edileceği öğrenildi.

Sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı ve oynayacağı maç sayısına göre opsiyon maddesi ekleneceği bildirildi.