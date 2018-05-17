Galatasaray, Ryan Donk'a 2 Yıllık Teklifte Bulunacak
Galatasaray, Fatih Terim göreve geldikten sonra 11'in değişmez ismi olan Ryan Donk'a 1+1 yıllık teklifte bulunacak.
Ligin ilk yarısını kadro dışı geçiren ve Fatih Terim göreve geldikten sonra 11'in değişmez ismi olan Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılacak.
Kontratı sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuya, mevcut kazancı üzerinden yine 1.5 milyon Euro teklif edileceği öğrenildi.
Sözleşmenin 1+1 yıllık olacağı ve oynayacağı maç sayısına göre opsiyon maddesi ekleneceği bildirildi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (6)
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eski aptalıkları devam ediyor hocanınCevap Yaz Yayından Kaldır
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PRANDELLİ DE 7 MİLYON GEÇİRMİŞ AFGSAFDGFADKJAGFGSDKFJHJHJHJHJHJHGCevap Yaz Yayından Kaldır
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PRANDELLİ DE 7 MİLYON GEÇİRMİŞ AFDADFFGAFGGGGGGGGGASGFJHSGADCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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OSTERSUNDS MAÇLARINDA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR YAŞLI VE UCUZ, PARAMIZDA OLMADIĞINA GÖRE HEMEN ALALIMCevap Yaz 7 Yayından KaldırİMHA6: Ağlama koçum yenı kurulan kadro ile şampiyon oluyoruz ağlama gs 1095 <3Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın1 Yayından Kaldır