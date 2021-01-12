İstanbulkart ile artık taksi ücreti ödenebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı anlaşmayla artık taksilerde de İstanbulkart geçerli olacak. 11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart'la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), BiTaksi uygulamasıyla İstanbulkart anlaşması yaptı. Anlaşmaya göre BiTaksi kullanıcıları artık yolculuk ücretlerini İstanbulkart'la ödeyebilecek.

Posta'nın haberine göre; İBB iştiraki BELBİM A.Ş. ile BiTaksi önemli bir iş birliğine imza attı. İstanbulkart, BiTaksi'ye ödeme yöntemi olarak eklendi.

11 ŞUBAT'A KADAR YÜZDE 20 İNDİRİM

11 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında İstanbulkart'la yapılacak ilk yolculuklar yüzde 20 indirimli olacak. Müşteri yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkart'ını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek.