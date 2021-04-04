İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti

Haberler.com - Haberler | Spor
İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti

Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Ruth Chepngetich, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Böylece 'Türkiye'de kırılmış ilk dünya rekoru' Kenyalı atlet sayesinde geldi.

Önceki yıllarda İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nu ikişer kez kazanan Chepngetich, burada yine kazandı. Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Ruth Chepngetich, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkekler yarışında ise podyumun zirvesine 57 dakika 32 saniyelik derecesiyle Kenyalı Geoffrey Kamworor kazandı.

İSTANBUL'U SEVİYOR

İstanbul'da daha önce de zafer yaşayan Kenyalı atlet, "İstanbul'u seviyorum, bana uğurlu geliyor. Her şey için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu

İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti
İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti

İlgili Haberler

Hafta sonu metro açık mı?
Hafta sonu metro açık mı?
Hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? Metrolar ve otobüsler sefer yapacak mı? Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu?
Hafta sonu toplu taşıma çalışıyor mu? Metrolar ve otobüsler sefer yapacak mı? Sokağa çıkma yasağında otobüsler çalışıyor mu?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ömer Çelik Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Burak Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yangın Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:58:54. #1.14#
title