İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti

Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Ruth Chepngetich, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Böylece 'Türkiye'de kırılmış ilk dünya rekoru' Kenyalı atlet sayesinde geldi.

Önceki yıllarda İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu'nu ikişer kez kazanan Chepngetich, burada yine kazandı. Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Ruth Chepngetich, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkekler yarışında ise podyumun zirvesine 57 dakika 32 saniyelik derecesiyle Kenyalı Geoffrey Kamworor kazandı.

İSTANBUL'U SEVİYOR

İstanbul'da daha önce de zafer yaşayan Kenyalı atlet, "İstanbul'u seviyorum, bana uğurlu geliyor. Her şey için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu