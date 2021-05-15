Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak
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Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşme sonrasında stada gidenlere verilecek cezanın ağırlığını vurguladı. Kütahyalı, "Bu iş öyle 70 bin TL ceza gibi basit bir şekilde kapanmaz. Aman dikkat Mustafa Cengiz Başkan! Stadyum kapılarını zorlamak doğru almaz aksi halde ciddi problemler çıkacak" dedi.

Şampiyonun belirleneceği son haftada Galatasaray'ın Yeni Malatya maçına gitmek isteyenlere ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı'dan uyarı geldi. Kütahyalı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medyadan paylaştı.

İşte Kütahyalı'nın ifadeleri:

"MAÇA GİTMEME KARARI ALDIM"

"İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ile bir telefon konuşması yaptık... Biliyorsunuz ben bu maça gideceğimi Beyaz Futbol canlı yayınında ilan etmiştim, tüm organizasyon yapılmıştı. Fakat Vali Bey'in de ricasıyla, son gelişmeleri de öğrendikten sonra bu maça gitmeme kararı aldım.

"KULÜBÜMÜZE CİDDİ ZARARLAR VERİLİR"

Bu gece için maça zorla binlerce insanın alınma organizasyonu Galatasaray kulübümüze çok büyük zararlar verebilir. Maalesef böyle bir organizasyon olduğu yönünde kuvvetli istihbarat var. Bu iş öyle 70 bin TL ceza gibi basit bir şekilde kapanmaz. Aman dikkat Mustafa Cengiz Başkan!

"HER TÜRLÜ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray'ın her türlü şampiyon olacağına inancım tam. Bu pandemi döneminde stadyum kapılarını zorlamak doğru olmaz. Herkes sakin olmalı. Ben de maça gitmiyorum. Locaların asla açılmaması yönünde Devlet talimatı var. Aksi halde ciddi problemler çıkacak. Aman Mustafa Cengiz!

"DEVLET ERKANI BU KONUDA ÇOK HASSAS"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya telefonda bana hem kendisinin hem de İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın maça gitmeyeceğini ifade etti. Kısaca İstanbul Devlet Erkanı bu konuda çok hassas. Asla stadyum kapıları zorlanmamalı. Bizim Başkan Cengiz de bu hassasiyeti anlayacak adamdır."

ÖNLEMLER ALINDI

Öte yandan Türk Telekom Stadyumu'nun önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Stadın önünden geçen yol araç trafiğine kapatıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şampiyonluk kutlamalarına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Bu sebeple önlemler maç başlamadan alındı.

Vali Yerlikaya ile görüşen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı uyardı: Sakın kapıları zorlamayın, yaptırımları ağır olacak
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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