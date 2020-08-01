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İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı

Yemek yemek için İstanbul'da bulunan ünlü bir et restoranına giden genç adam, sipariş ettiği çorbanın içinden çıkan cam parçasını yutunca yaralandı. Yaşanan skandalın ardından ünlü restoranın yetkilisi hakkında dava açıldı.

İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
01.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:46

İstanbul'da bulunan ünlü bir et restoranında yaşanılanlar akıllara durgunluk verdi. Ahmet D. ve 3 arkadaşı geçtiğimiz günlerde ünlü bir et restoranına gitti. Burada sipariş veren 3 arkadaş ana yemek öncesi çorba istedi. Masaya gelen çorbayı içmeye başlayan Ahmet D., bir anda boğazına bir şeyin takıldığını fark ederek arkadaşlarından yardım istedi. Revire götürülen genç adamın boğazından porselen parçası çıktı.

YARGILAMA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre, hastaneye giderek tedavi olan genç adam şikayetçi olunca savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç adamın yapılan tedavi sonrası basit şekilde yaralandığına dair rapor verildi. 3 arkadaşının tanıklığı sonrası genç adamın yaralanmasıyla ilgili restoran müdürü hakkında iddianame düzenlendi.

"BAŞKA ŞİKAYET OLMADI"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan restoran müdürü, "Biz çorbalarımızı süzme şeklinde yaparız. Günde 2 bin kişiye hizmet veriyoruz ve hiçbir şikayet almadık. Çorbadan cam parçası çıkmasını kabul etmiyorum. Çıkan parça camdan ziyade plastik porselen gibi bir şeydi. Ben ambulans çağırmayı teklif ettim fakat genç adam restorandan ayrılıp kendisi tedavi oldu. bir parçayı da yuttuğunu beyan etti. Olay günü beyefendi dışından başka kimse şikayetçi olmadı" diye konuştu. Olayla ilgili dava sürüyor.

Haber Yorumları (1)
KOR: Porselen parçası çıkması normal bence tabak bu parça kırılabiliyor. Yemeği koyduktan sonra belki kaşığı dibine vurmuştur tabağın kırılmıştır. Adamlar bilemez ki hasarlı nesneyi.
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