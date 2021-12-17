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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul liselerarası hentbol şampiyonu oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul liselerarası hentbol şampiyonu oldu
AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Anadolu Lisesi, İstanbul Hentbol Şampiyonu oldu.

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Anadolu Lisesi, İstanbul Hentbol Şampiyonu oldu.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Çamlıca Kampüsü Anadolu Lisesi, İstanbul Liseler Hentbol Şampiyonası Genç Erkekler finalinde Özel Pendik Final Akademi Anadolu Lisesi'ni 33-13 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Salgın öncesi yapılan son hentbol şampiyonasında da Türkiye şampiyonu olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yıl da Türkiye kupasını kazanmayı hedefliyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü Anadolu Lisesi şampiyon öğrencileri madalyalarını İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren'in elinden aldı.

Öğrencileri tebrik ederek başarılar dileyen Özeren, "Eğitim kurumu olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında; sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerini zenginliğimiz olarak görüyor ve destekliyoruz." ifadesini kullandı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul liselerarası hentbol şampiyonu oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul liselerarası hentbol şampiyonu oldu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul liselerarası hentbol şampiyonu oldu

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AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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