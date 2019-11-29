İstanbul'un akıllı şehir vizyonunu Barselona'da anlatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir çözümleri alanında çalışan iştiraki İSBAK A.Ş., İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve şehircilik alanında dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan Smart City Expo World Congress'e konuk oldu.
29.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:41
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir çözümleri alanında çalışan iştiraki İSBAK A.Ş., İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen ve şehircilik alanında dünyanın önde gelen etkinlikleri arasında yer alan Smart City Expo World Congress'e konuk oldu.
Kaynak: Dunya.com