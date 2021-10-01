Bu nasıl sicil! İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı, suç makinesi çıktı - Haberler Spor
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Bu nasıl sicil! İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı, suç makinesi çıktı

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Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-0 yenildiği maçın ardından "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazandık" diye konuşan Olympiakos Başkanı Marinakis'in karışmadığı suç kalmamış. Marinakis, suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, şike, gibi suçlardan ifadeye çağrılmış, uyuşturucu skandallarıyla anılmıştı. Ayrıca teknik direktör Jardim'in eşiyle birlikte olup, hocayı takımdan kovmuştu.

Olympiakos Başkanı Marikanis Vangelis, "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Bu zaferi Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullandı Kadıköy'deki galibiyetten sonra. Sabah'ın haberine göre; Vangelis'in adeta karışmadığı suç kalmamış.

2010 - Olympiakos'u satın aldı. Başkanlığında takım 2010-11'den 2017-2018 sezonuna kadar art arda 7 sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğunu kazandı. Panathinaikos Kulübü'nün Olympiakos ile ilgili 2015 yılındaki polis tapeleri, savcı iddianamesi ve gazete kupürlerinden oluşan şike başvurusu UEFA ve CAS tarafından reddedildi.

İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı suç makinesi çıktı!

2013 - Portekizli teknik adam Leonardo Jardim, Evangelos Marinakis'in eşiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu olay sonrası Marinakis, Portekizli ismi kovdu.

2014 - Suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, patlayıcı madde kullanma, şike gibi suçlara karıştığı iddiasıyla 8 Temmuz 2014'te ifadeye çağırıldı. Davayı başlatan savcılar Aristidis Koreas ve Haris Lakafosis, tüm suçluları yakalamak için kararlı olduklarını vurguluyorlardı. Ancak 2 Ekim'de ikisi de davadan uzaklaştırıldı.

2017 - Panathinaikos ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından futbolculara 350 bin Sterlin ceza kesip tüm takımı ücretsiz tatile gönderdi.

İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı suç makinesi çıktı!

2018 - Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı.

2018 - Fenerbahçe'den transfer ettiği Emmanuel Emenike için "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık Emenike oldu. Bizi çok yanılttı" ifadelerini kullanmıştı.

2020 - Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 2015 yılındaki maçın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların isimleri geçiyor. Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamakla suçlanıyor. Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir 'Bahis şikesi' kararı sonrası Olympiakos Kulübü küme düşürülüp başkan Evangelos Marinakis ve beraberindekiler de ömür boyu men cezası alabilir.

Bu nasıl sicil! İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı, suç makinesi çıktı
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Yorumlar (1)
sevgi dinçel:ah safım benim siz o şehri kaybedeli asırlar oldu 1453 tarihi sana hatırlatır belki
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