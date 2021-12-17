İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz

Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. Böylece son 4 toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 15,28 olan Dolar/TL, karar sonrasında 15,65 seviyesini gördü.

DOLAR/TL 17 SEVİYESİNİ AŞTI, MERKEZ BANKASI'NDAN 5. MÜDAHALE GELDİ

Günü artışla devam ettiren dolar bugünse tarihi bir rekor kırdı. 17 seviyesinin de üzerine çıkarak 17,14'leri gören dolar/TL'de yaşanan gelişme sonrasında Merkez Bankası'ndan piyasaya 5. müdahale geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan.

Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Hamle öncesi 17,17 seviyesinde bulunan kur, hamleyle birlikte 16,30'lara kadar geriledikten sonra 16,50'lerde dengelendi.

"GELİŞMELERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ"

Yaşanan bu gelişmeleri yakından takip eden iş dünyası adına ilk tepki ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'dan geldi. Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" ifadesini kullandı.

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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