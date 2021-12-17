İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz - Haberler Ekonomi
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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

İş dünyasından Merkez Bankası kararlarına sert tepki geldi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, politika faizini dün 100 baz puan daha indirerek yüzde 14'e düşürdü. Böylece son 4 toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirim yapılmış oldu. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde 15,28 olan Dolar/TL, karar sonrasında 15,65 seviyesini gördü.

DOLAR/TL 17 SEVİYESİNİ AŞTI, MERKEZ BANKASI'NDAN 5. MÜDAHALE GELDİ

Günü artışla devam ettiren dolar bugünse tarihi bir rekor kırdı. 17 seviyesinin de üzerine çıkarak 17,14'leri gören dolar/TL'de yaşanan gelişme sonrasında Merkez Bankası'ndan piyasaya 5. müdahale geldi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruzİstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan.

Merkez'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. Hamle öncesi 17,17 seviyesinde bulunan kur, hamleyle birlikte 16,30'lara kadar geriledikten sonra 16,50'lerde dengelendi.

"GELİŞMELERİ ŞAŞKINLIKLA İZLİYORUZ"

Yaşanan bu gelişmeleri yakından takip eden iş dünyası adına ilk tepki ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan'dan geldi. Bahçıvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası'nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan Merkez Bankası kararlarına tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (3)
Erdoğan uslu :İzle iyi İzle. Kaç doların var onu söyle. Kimse dolar almasa dolar çıkar mı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
ÖKKEŞ DEMİR:MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ VERYANSIN EDERSİNİZ FAİZİ YÜKSELTİ YABANCI YATIRIMCI ÜLKEYE GELMEZ VERYANSIN EDERSİNİZ DESTEK OLUNMASI GEREKEN YERDE KÖSTEK OLUNUYOR MERKEZ BANKASI PİYASAYA DOLAR SÜRÜYOR BİZİM MİLLETİMİZ DOLAR ALABİLMEK İÇİN BANKADAN KREDİ ÇEKİYOR .KİMSE UNUTMASIN Kİ BAŞKA TÜRKİYE YOK BUNUN SONUCUNDA OLUŞACAK OLUMSUZLUKLAR BU ÜLKEDE BULUNAN HERKESİ ETKİLER DOLARA HÜCUM EDENLER O DOLAR SİZLERİ KURTAMAYACAK. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
ender türk :bumu tepki , gerçekten tepki verse neler olacağını hepimiz biliyoruz. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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