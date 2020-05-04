İstanbul Modern’den çevrimiçi sanatçı filmleri sergisi

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists' Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi (online) bir sergi olarak gerçekleştiriyor.