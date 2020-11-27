İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor
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İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor

27.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:50
İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor

Tazefile.com'un ana sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, sektörün devlerini ağırlıyor. 7 Aralık pazartesi günü Beyaz TV'den canlı yayınlanacak organizasyonda, 'Pandemi Sürecinde Markalaşma Gıda ve Dijital Dünya' paneli düzenlenecek.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi, 7 Aralık Pazartesi 2020 tarihinde Hilton Hotel Bomonti & Conference Center'de yapılacak. Sektörün öncü isimlerinin katılacağı panelde Kığılı Giyim Ceo'su Hilal Suerdem, Ahbib Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık konuşmacı olarak yer alacak.

SALGININ ETKİLERİ KONUŞULACAK

Pandemi koşullarına göre organize edilen 4.Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin hemen öncesinde bu dev isimler yaklaşık yarım saatlik bir panelde tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinin sektörlerine etkileri başta olmak üzere birçok konuya değinecek.

Sunuculuğunu ve moderatörlüğünü Şenol İpek ve Berat Aşıcıoğlu yapacağı 7 Aralık Pazartesi günü Hilton Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenecek ödül töreni, Beyaz TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor
İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi sektörün devlerini ağırlıyor
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