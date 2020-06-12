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İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor Bakan Karaismailoğlu: "Rüya projelerimizi bir adım öteye taşıyoruz" "Pistin açılışı ile İGA Avrupa'da ikinci dev olacak" İstanbul Havalimanı'nda uçaklar beklemeden kalkacak Uçakların taksi süresi yarı yarıya düşecek "Üçlü Pist"...

12.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:26

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

Bakan Karaismailoğlu: "Rüya projelerimizi bir adım öteye taşıyoruz"

"Pistin açılışı ile İGA Avrupa'da ikinci dev olacak"

İstanbul Havalimanı'nda uçaklar beklemeden kalkacak

Uçakların taksi süresi yarı yarıya düşecek

"Üçlü Pist" uygulaması Türkiye'de

İSTANBUL - Dünyanın en önemli havalimanları arasında ilk sıralarda yer almayı başaran İstanbul Havalimanının bağımsız üçüncü pistinin hizmete alınması için geriye sayım başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pistin 18 Haziranda açılmasıyla birlikte saatlik iniş kapasitesinin yüzde 50'nin üzerinde artacağını ve havalimanında taksi süresinin yarıya düşeceğinin müjdesini verdi.

Bakan Karaismailoğlu açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile yapılacağını belirtirken, "Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla planlaması yapılan üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Söz konusu pistin 18 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacağını açıklayan Karaismailoğlu, "Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi. Artık üçüncü pist ile eş zamanlı iniş kalkış uygulaması da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak." ifadelerini kullandı.

-Paralel Operasyon yapabilen Avrupa'nın ikinci Havalimanı

Bakan Karaismailoğlu, 'üç piste eş zamanlı iniş ve kalkış' uygulamasının dünyada sayılı havalimanında olduğunu vurgulayarak, üçüncü pistin hizmete girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın da "Üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını söyledi.

Karaismailoğlu 18 Haziran itibariyle İstanbul Havalimanı'nın 3 bağımsız pist ve 5 adet operasyonel piste sahip olacağını vurgulayarak, "Bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. Üçüncü pistin de hizmete girmesiyle saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artış yaşayacak. Uçakların taksi süresi de yarıya inecek. Yani uçaklar artık beklemeden kalkacak."

-İstanbul Havalimanı ülkemizi havacılıkta zirveye taşıyacak

Karaismailoğlu, uçuş emniyeti ilkesinden taviz verilmeden, maksimum kapasiteyle, etkin hava trafik akışı sağlanması ve taksi sürelerinin kısaltılması için gerekli hava sahası tasarım çalışmalarının da tamamen milli imkanlar kullanılarak Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığının altını çizdi.

Korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada havayolu trafiği ve hacimlerinin düşüş yaşadığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm dünyada salgın nedeniyle havayolu trafiği durma noktasına geldi. Biz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke olarak doğru zamanda gerekli tedbirleri aldık ve çalışmalarımızı özveri ile sürdürdük. Salgına karşı tüm izolasyon tedbirlerini alarak yolumuza devam ettik. Yaşadığımız deneyimler, köklü geçmişimiz bizim küresel salgına karşı verdiğimiz mücadelenin dünya ülkeleri arasında ön plana çıkmasını sağladı. Başarısı, kabiliyeti ve en zor zamanlarda 83 milyon 'tek yürek' olan Türkiye farkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak bu zorlu süreçte dur durak bilmeden çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. Tüm ulaşım modlarımızda hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her bir yatırım büyük ve güçlü Türkiye için atılacak emin adımlardan biri olacak. Salgın sonrasında her anlamda daha güçlü, daha büyük Türkiye olarak vatandaşımıza hizmet vereceğiz.

Rüya projelerimiz Cumhurbaşkanımızın desteği ile bir bir hizmete girdi, şimdi o rüya projeleri daha da ileri noktaya taşıyoruz. Bu kapsamda tüm dünyanın gıpta ile baktığı İstanbul Havalimanımız da havacılık sektöründe yerini alarak ve ülkemizi zirveye taşıyacak."

İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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