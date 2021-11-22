İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı
Kuzey Irak'ta bulunan Erbil şehrinde bir şirket adına çalışan kişi, İstanbul Havalimanı'nda 65 kilogram ağırlığında 42 milyon lira değerinde altınla yakalandı. Parfüm alma bahanesiyle gümrük bölümüne giren kişiye, bir bakanlık çalışanın yardım ettiği ortaya çıktı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlık çalışanıyla ilgili soruşturma başlattı.
Erbil'de bir şirket adına çalışan A.N.Ç. isimli kişinin üzerinden 65 kiloluk 42 milyon lira değerinde altın çıktı. Parfüm alma bahanesi ile gümrüklü sahaya sokulan bu kişiye Ticaret Bakanlığı'nda görevli bir daire başkanının yardım ettiği ortaya çıktı.
Sözcü'de yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu kişiyle ilgili durumu gündeme getirdi. Polat'ın bu iddiası üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu kişinin gümrüklü sahaya girmesine yardımcı olan daire başkanı hakkında soruşturma başlattım" dedi. Kişi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
A.N.Ç. ifadesinde, "Her gelişimde gerekli beyan işlemlerini yerine getirdim. Yanıma gelen ve görevli olduğunu düşündüğüm kişi bana refakat edince ben de bugün farklı bir kontrol olduğunu düşündüğüm için kırmızı hatta gitmedim. Ben bu altını Dubai'ye götürecektim" dedi.
Altın kaçakçılığıyla ilgili olarak A.N.Ç.'nin yanı sıra bir iş adamının da ifadesi alındı. CHP'li vekil Polat, "'Adam 2 tane parfüm almaya girdim, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu' diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik, kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor" dedi.
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