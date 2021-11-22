İstanbul Havalimanı'nda parfüm alma bahanesiyle gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı

Erbil'de bir şirket adına çalışan A.N.Ç. isimli kişinin üzerinden 65 kiloluk 42 milyon lira değerinde altın çıktı. Parfüm alma bahanesi ile gümrüklü sahaya sokulan bu kişiye Ticaret Bakanlığı'nda görevli bir daire başkanının yardım ettiği ortaya çıktı.

CHP'Lİ VEKİLİN İDDİASI ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu kişiyle ilgili durumu gündeme getirdi. Polat'ın bu iddiası üzerine Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bu kişinin gümrüklü sahaya girmesine yardımcı olan daire başkanı hakkında soruşturma başlattım" dedi. Kişi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

"ALTINI DUBAİ'YE GÖTÜRECEKTİM"

A.N.Ç. ifadesinde, "Her gelişimde gerekli beyan işlemlerini yerine getirdim. Yanıma gelen ve görevli olduğunu düşündüğüm kişi bana refakat edince ben de bugün farklı bir kontrol olduğunu düşündüğüm için kırmızı hatta gitmedim. Ben bu altını Dubai'ye götürecektim" dedi.

"KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ GEREKİYOR"

Altın kaçakçılığıyla ilgili olarak A.N.Ç.'nin yanı sıra bir iş adamının da ifadesi alındı. CHP'li vekil Polat, "'Adam 2 tane parfüm almaya girdim, bir daire başkanı beni gümrüklü sahaya soktu' diyor. Çıkışta 65 kilo altınla çıkıyor. Bu daire başkanına ne yaptık, ne ettik, kamuoyunun bunlarla ilgili bilgilendirilmesi gerekiyor" dedi.

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