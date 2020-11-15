İstanbul'daki Formula 1 yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı
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İstanbul'daki Formula 1 yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı

15.11.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.11.2020 13:11

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Büyük yarışa dakikalar kala Williams pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi pitten gride giderken kaza yaptı. Russell'ın ön kanadı kırıldı.

İstanbul'da Formula 1 heyecanı yaşanıyor. Formula 1'de sezonun 14. yarışına dakikalar kala korku dolu anlar yaşandı.

Williams pilotu George Russell ve Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi pitten gride giderken kaza yaptı. Russell'ın ön kanadı kırıldı. nefes kesen yarış saat 13.10'da start alacak.

İstanbul'daki Formula bir yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı

STROLL İLK SIRADA YER ALACAK

9 yıl aradan sonra İstanbul'a gelen Formula 1'de sezonun 14. yarışının sıralama turları dün ıslak pistte yapıldı. 3. antrenman seansıyla başlayan pilotlar, ıslak ve kaygan pistte hız yapmak ve araçları kontrol etmekte epey zorlandı.

2. ve 3. seanslarda yağmurun olmadığı günün finali ise yılın sürprizine sahne oldu. Racing Point pilotu Lance Stroll ilk sırayı almayı başardı. İkinci sırada Red Bull pilotu Verstappen yer alırken, yarışa 3. sırada yine Racing Point'ten Perez başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.

2 MİLYAR KİŞİ TAKİP EDECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki Formula 1 yarışlarını 2 milyar kişinin izleyeceğini belirtti. Bakan, "Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz" dedi.

İstanbul'daki Formula 1 yarışı öncesi Russell ve Giovinazzi kaza yaptı
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