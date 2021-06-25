İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz
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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın YKS'ye girecek öğrenciler ve sınav görevlilerinin toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabileceklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu, YKS'ye girecek öğrencilerle ilgili sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Üniversite yolunda genç arkadaşlarıma başarılar dilerim. Sınavın, yaşamda arzu ettiklerinizi getirmesini temenni ederim. İstanbul'da okumaya hak kazanacaklar unutmasın, İBB hep yanınızda. Toplu taşıma araçlarımız #YKS2021'e girecek öğrenci ve sınav görevlilerine ücretsiz olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz
İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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