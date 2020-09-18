İstanbul'da Soumaoro'nun menajeriyle görüşen Beşiktaş yönetimi, ön anlaşma imzaladı Beşiktaş'ın, Adama Soumaoro'nun menajeri ile yaptığı görüşme görüntülendi. Yönetici Erdal Torunoğulları ile menajer Mazlum Ali Bilecan, Swiss Otel'in lobisinde bir araya geldi. Pazarlık sonrası ön anlaşma imzalandı.

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın ayrılık ihtimalinin yükselmesi üzerine Adama Soumaoro ile anlaşmaya vardı. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde teklif alan Vida'nın gitmesi halinde Beşiktaş 3.4 milyon Euro maaş yükünden kurtulacak ve Soumaoro'yu kiralamak için bütçe açacak. TFF İBARESİ BULUNAN EVRAKLAR DİKKAT ÇEKTİ Siyah-beyazlıların transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, Fransız stoperin menajeri Mazlum Ali Bilecan ile dün Swiss Otel'de bir araya geldi. İkilinin lobide üzerinde TFF ibaresi bulunan evraklara imza attıkları görüldü. Bilecan, Lille forması giyen 28 yaşındaki Soumaoro'nun geçen sezon kiralık olarak Geona'ya transferini gerçekleştiren isimdi. (Sabah)