İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu

İstanbul'da kira fiyatları son 1 yılda 10,81'lik artış gösterdi. Ortalama kira bedelinin bin 667 TL olduğu İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe ise Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt oldu.

İstanbul'daki konut kiralarında son bir yılda yüzde 10,81 artış oldu. İstanbul genelinde konut metrekare kira bedeli ortalama 17 TL olarak gösterilirken, ortalama kira bedeli ise bin 667 TL.

EN YÜKSEK DEĞER ARTIŞI BAYRAMPAŞA'DA

Son bir yılda değer artışının en yüksek olduğu ilçeler arasında Bayrampaşa, Beylikdüzü, Şile, Başakşehir ve Esenyurt yer alıyor. Bayrampaşa'da konut kiraları son bir yılda yüzde 24, Beylikdüzü'nde yüzde 21, Şile'de yüzde 20, Başakşehir'de yüzde 20, Esenyurt'ta ise yüzde 18 yükseldi.

METREKARE KİRA BEDELİNDE ZİRVEDE SARIYER YER ALIYOR

Endeksa verilerine göre İstanbul'da metrekare kira bedellerinin en yüksek olduğu ilçeler ise sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli olarak belirtiliyor.