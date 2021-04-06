İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
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İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi

İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.

GEÇEN YIL 3 LİRADA SATILIYORDU

Geçen sene İstanbul'da Ramazan pidesi 350 gram olarak 3 TL'den satışa sunulmuştu.

İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
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- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:27:38. #1.16#
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