İstanbul'da pide fiyatları belli oldu: Sadesi 4, yumurtalısı 5 liradan satılacak
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Ekonomi
İstanbul'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak.
İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ile İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz imzasıyla yayınlanan Fiyat Tarifesine göre İstanbul'da 365 gram sade Pide 4 liradan, yine aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı Pide ise 5 liradan satılacak.
GEÇEN YIL 3 LİRADA SATILIYORDU
Geçen sene İstanbul'da Ramazan pidesi 350 gram olarak 3 TL'den satışa sunulmuştu.