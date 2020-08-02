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İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.44 arttı

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de aynı dönemde yüzde 1.45 arttı.

İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 0.44 arttı
02.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:06

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi Temmuz'da aylık bazda yüzde 0.44, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de aynı dönemde yüzde 1.45 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Temmuz'da yıllık artışlar da, Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yüzde 13.41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde yüzde 7.59 olarak gerçekleşti.

Temmuz'da perakende fiyatlar aylık bazda; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.64, konut harcamalarında yüzde 2.31, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.51, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.12 arttı, giyim harcamalarında yüzde 2.68,gıda harcamalarında yüzde 0.50 azaldı,diğer harcamalar grubunda değişmedi.Temmuz'da toptan fiyatlar aylık bazda;kimyevi maddeler grubunda yüzde 9.63, madenler grubunda yüzde 6.03, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1.11, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.54, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.29, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.26 arttı,mensucat grubunda değişmedi. (Tablo)

 


Kaynak: DHA

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