İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak
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İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İstanbul'daki metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre kısıtlama döneminde, 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla seferler düzenlenecek. Bazı hatlarda ise seferler yapılmayacak.

İstanbul'daki metro seferlerinde 'tam kapanma' düzenlemesine gidildi. Açıklama Metro İstanbul'un resmi internet sitesinde yer aldı. Buna göre; sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde, metro hatları 06.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Aşağıda listelenen hatlarımızda 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklar ile işletme yapılacak, 21.00 itibari ile seferlerimiz sona erecektir. Yapılan düzenlemeler işletmelerimiz tarafından günlük ve saat bazlı olarak takip edilerek ihtiyaç görülmesi halinde sefer sıklıklarında yeni düzenlemeler yapılacaktır.

Kısıtlama süresince hizmet verecek hatlarımız:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı.

SEFERLERİ OLMAYACAK HATLARI

Kısıtlama süresince aşağıdaki hatlarımız hizmet vermeyecektir. 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibari ile tüm hatlarımızda işletme başlayacaktır.

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,

F1 Taksim-Kabataş füniküler,

T3 Kadıköy-Moda tramvay,

TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,

TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır.

Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.

İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak
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