İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak

Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 gün sürecek tam kapanma dönemine ilişkin İstanbul'daki metro seferlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre kısıtlama döneminde, 06.00-21.00 saatleri arasında 15 dakika aralıklarla seferler düzenlenecek. Bazı hatlarda ise seferler yapılmayacak.