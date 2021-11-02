İstanbul'da Halk Ekmek'e zam mı geldi?

İSTANBUL (Haberler.com) - Maliyetlerdeki artışa rağmen Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira olduğunu belirten Ongun, maliyet artışlarına rağmen zam yapılmayacağını söyledi.

Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek"

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