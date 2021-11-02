İstanbul'da Halk Ekmek'e zam mı geldi? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Halk Ekmek'e zam mı geldi?

Haberler.com - Haberler | Gündem
İstanbul'da Halk Ekmek'e zam mı geldi?

İstanbullular, fırınlardan sonra Halk Ekmek'e de zam gelecek mi? diye merak ediyor. Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Halk Ekmek'e yeni zam gelecek mi?

İSTANBUL (Haberler.com) - Maliyetlerdeki artışa rağmen Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını belirten İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerindeki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira olduğunu belirten Ongun, maliyet artışlarına rağmen zam yapılmayacağını söyledi.

Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşında 127 lira olan 1 çuval un bugün 192 lira. Sadece 3 ayda buğday fiyatları yüzde 24 arttı. Girdilerdeki olağanüstü artışlara rağmen vatandaşlarımız için Halk Ekmek 1.25 liradan satılmaya devam edecek"

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title