İstanbul'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak
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İstanbul'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak

15.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:14

İstanbul'da ekmeğe yapılan zam onaylandı. Yeni tarifeye göre, yarından itibaren 200 gr. ekmek 1,5 TL'den satılacak.

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi.

KARAR ONAYLANDI

Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı.

ONAY İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı'nın görüşü alındıktan sonra 'Birlik'ler tarafından onaylanıyor.

İstanbul'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (3)
VEZIR: DALGAMI GECIYORSUNZ EKMEK 2 TL. . FIRINCILAR HAKLI HERSEYE ZAM . . ELEKTIRGE SUYA DOGAL GAZA BENZINE ZAM DOLAR ALTIN ALMIS BASINI GIDIYOR FAIZLER HERSEY YUKSELMIS. . MILLET AYAKLANMASIN DIYE FIRINCIYA ZAM YAPMA DIYORLAR . . . FIRINCI INSAN DEGILMILAN . . .
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EKMEKÇİ: Ya bırakın bu işleri. Ekmek her yerde 1.75 TL zaten. 1.5 TL olduysa indirim yapılmış demekki. Fırıncılar kafasına göre ekmek üretip istediği fiyattan satıyor.
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VATANDAŞ RIZA: 1, 5 olduysa biz niye 1 aydır 1. 75 e alıyoruz 200gr ekmeği. denetleme mi yok bizi mi yiyorsunuz?
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