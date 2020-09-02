İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü Bebeğin vücudunda morluklar görüldü
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İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü Bebeğin vücudunda morluklar görüldü

- İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü Bebeğin vücudunda morluklar görüldü İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek evde ölü bulundu.

02.09.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:51

- İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü Bebeğin vücudunda morluklar görüldü

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da 3 aylık bebek evde ölü bulundu. Vücudunda morluklar görülen bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken yakınları basın mensuplarına saldırdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın en üst katında yaşayan Çark ailesinin ihbarı üzerine 112 ekipleri eve geldi. Ekipler yaptığı ilk incelemede 3 aylık Hatice Çark'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri hayatını kaybeden bebeğin vücudunda morluklar olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri de eve gelerek çalışmalarını gerçekleştirdi. Şüpheli ölüm üzerine 3 aylık bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bebeğin tabutu cenaze aracına bindirildiği sırada yakınları basın mensuplarına saldırarak görüntü almasını engelledi.

3 aylık bebeğin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından belli olacak.

İstanbul'da 3 aylık bebeğin şüpheli ölümü Bebeğin vücudunda morluklar görüldü

Kaynak: İHA

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