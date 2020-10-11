İstanbul'da 12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak

İstanbul'da yarın ilkokulların, 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlaması nedeniyle toplu ulaşım 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle okullar kademeli olarak açılıyor. Yarın ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Bu sebeple İstanbul'da toplu ulaşım araçları yarın sabahtan öğleden sonraya kadar ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 12 Ekim Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak. Yolcular, İstanbulkart'larını okutarak ücretsiz geçiş sağlayabilecek.

SMS İLE BİLGİ VERİLDİ

Öte yandan İBB, bu haberi vatandaşlara SMS olarak da göndererek bilgilendirme yaptı.