İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

30.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:08
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Blankenau (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xx), Mirza (xx), Winkelmuller (xx), Mustafa Koç (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER:  Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Blankenau (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xx), Mirza (xx), Winkelmuller (xx), Mustafa Koç (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Abdulsamet (xx), Özkan (xx), Demirhan (xx), Oğuzhan (xx), Emir Kaan (xx), Gökhan (xx), Beytullah (xx), Ahmet Umur (x), Emre Berat (x), Rıfat Erden (x)SETLER: 25-18, 25-20, 25-22SÜRE: 84 dakika (26, 29, 29)

AXA Sigorta Efeler Ligi 25'inci hafta karşılaşmasında Arkasspor evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-22'lik skorlarla sonuçlandı.


- İzmir
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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