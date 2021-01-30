İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
30.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:08
SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Blankenau (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xx), Mirza (xx), Winkelmuller (xx), Mustafa Koç (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR...
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)ARKASSPOR: Burak Güngör (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Efe (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Blankenau (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xx), Mirza (xx), Winkelmuller (xx), Mustafa Koç (xx)İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Abdulsamet (xx), Özkan (xx), Demirhan (xx), Oğuzhan (xx), Emir Kaan (xx), Gökhan (xx), Beytullah (xx), Ahmet Umur (x), Emre Berat (x), Rıfat Erden (x)SETLER: 25-18, 25-20, 25-22SÜRE: 84 dakika (26, 29, 29)
AXA Sigorta Efeler Ligi 25'inci hafta karşılaşmasında Arkasspor evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-18, 25-20 ve 25-22'lik skorlarla sonuçlandı.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı