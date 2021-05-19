İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı
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İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı

İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı, gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı, gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübünün organize ettiği yarış kapsamında İstanbul Boğazı'nda boy gösteren yatlar görsel bir şölen oluşturdu. Yarışa 62 yat, 10 sportsboat olmak üzere toplamda 72 yelkenli katıldı.

Yarışın startını Büyükdere Koyu'ndan İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak verdi. Yarış, güneyli rüzgar ile planlanan rotada yapıldı.

Büyük mücadelenin sonunda IRC 0 sınıfında Borusan Çılgın Sigma, IRC 1 sınıfında Yılport Goblin, IRC 2 sınıfında Helly Hansen Cheese, IRC 3 sınıfında sahibinden.com Flamenco, IRC 4 sınıfına Alize, Gezi sınıfında Ebruli Kabkom birinciliği elde ederken Spotsboat sınıfında ise Quick Sigorta Nimbus birinci oldu.

İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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