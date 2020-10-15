İstanbul Bilişim şirketi kimin, sahibi kim? İstanbul Bilişim battı mı?
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İstanbul Bilişim şirketi kimin, sahibi kim? İstanbul Bilişim battı mı?

15.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:21
İstanbul Bilişim şirketi kimin, sahibi kim? İstanbul Bilişim battı mı?

Elektronik perakende şirketi İstanbul Bilişim ürünü alan binlerce tüketici, ürünlerinin kendilerine gönderilmediği ve para iadesi de alamadıkları gerekçeleriyle sayısız şikayette bulunmuşlardı. Peki, İstanbul Bilişim ne zaman kuruldu, sahibi kim?

İstanbul Bilişim hakkında çıkan şikayetler nedeniyle şirket, temmuz ayı itibariyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak mahkeme, İstanbul Bilişim şirketinin konkordato başvurusunu reddetti. Konkoradato davasına ise 1100'e yakın tüketici katıldı. İstanbul Bilişim şirketi detayları...

İSTANBUL BİLİŞİM SAHİBİ KİM, NE ZAMAN KURULDU?

Elektronik ürün satışı yapan İstanbul Bilişim şirketi, 2002 yılında kuruldu. E-ticaret sektöründe ve 160 çalışanı bulunan şirketin sahibi ise 31 yaşındaki Nurettin Yavuz'dur. Türkiye genelinde 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünleri göndermeyen ve para iadesi almayan şirketin dava dosyasına göre şirket 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünlerden 150 milyon lira para topladı.

İSTANBUL BİLİŞİM BATTI MI?

İstanbul Bilişim temmuz ayında konkordato başvuruusnda bulundu ancak İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İstanbul Bilişim'in konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi.

Şirketin sahibi Nurettin Yavuz hakkında geçtiğimiz günlerde dolandırıcılıktan dava açılmıştı. Stokta ürün bulunmamasına rağmen çok sayıda kişiye ürün satarak para toplayan Yavuz'un 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Üzerine kayıtlı mal varlığı olmayan Yavuz'un 114 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunuyor. Geçen yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi görünen Nurettin Yavuz'un 'emaneten' şirketi üzerine aldığı belirtiliyor.


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