İstanbul'da Kadınlara Özel AVM Açılıyor

İstanbul Zeytinburnu'da gelecek hafta açılışı yapılacak olan Zeruj Port adlı alışveriş merkezi "dünyanın ilk kadın ve muhafazakar AVM'si" ve "içinde ezan okunan AVM" olarak tanıtılıyor.

SAHİBİ INSTAGRAM FENOMENİ

Zeruj Port'un sahibi Zehra Özkaymaz, daha önce Tekstil Port adıyla açılmak istenen AVM binasını satın aldı. Instagram fenomeni olan Özkaymaz, lakabı olan Zeruj adıyla oluşturduğu kimlikle düzenlediği "muhafazakar moda festivalleri" ile tanınıyor.

SADECE KADIN VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ SATILACAK

İçerisinde 126 mağaza barındırması planlanan Zeruj Port AVM'de sadece kadın ve çocuk ürünlerinin yer alacağı, erkek giyimi ve ihtiyacına yönelik hiçbir şey bulunmayacağı belirtilirken, bu özelliği nedeniyle "Türkiye'de ve dünyada bir ilk" olduğu ifade ediliyor.

Kadınların rahat bir şekilde alışveriş yapması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Özkaymaz, özellikle muhafazakar kesimin bu türden bir AVM'ye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

İÇERİDE 5 VAKİT EZAN

İçerisinde 5 vakit ezanın okunacağı belirtilen bu AVM'de ayrıca pek çok tasarımcının da mağazası bulunacak.

DÜNYADA İLK

Sosyal medyada insanların sürekli nabzını tuttuklarını söyleyen Zehra Özkaymaz, "Sosyal medya bizim için büyük bir avantaj oldu. İnsanlar Instagram ve online sitelerde alışveriş yapıyor ama ürünlerin görünür olup elle tutulur olması hepimizin ihtiyacıydı. İşte burası çıkış noktamız oldu. Bu AVM'nin benzeri başka bir yerde yok. Malezya'da sadece kadınlara hitap eden ürünlerin yer aldığı bir çarşı var ama Zeruj Port, kadın teması ve AVM özelliğiyle tüm bunlardan ayrı bir yerde duruyor" diyor.