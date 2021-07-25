İstanbul'a kendisinden önce vukuatları geldi! Aslan'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı
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İstanbul'a kendisinden önce vukuatları geldi! Aslan'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı

İstanbul'a kendisinden önce vukuatları geldi! Aslan'ın yeni transferi Aanholt, bahis bağımlısı çıktı
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'la ilgili iki flaş iddia gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'dan önce Lazio'nun da istediği öne sürülen van Aanholt'u Lazio başkanı araştırdı, Hollandalı yıldızın bahis bağımlısı olduğunu ve mafya tarafından tehdit edildiğini öğrenince de transferden vazgeçti.

Sol bek içi Alioski, Alex Moreno, Kurzawa isimleri düşünülürken Galatasaray, gündemdeki bir diğer isim Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Hollandalı yıldızı KAP'a bildirdi.

"BİR HAFTA TESİSLERİ GEZDİ"

Takvim gazetesinin haberine göre, Hollandalı yıldızla ilgili çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Van Aanholt'un Lazio'ya transferin eşiğinden döndüğü belirtildi. Aanholt'un bir hafta Roma'da kalarak tesisleri gezdiği ifade edildi. Lazio Başkanı, "İngiltere'de ve Hollandalı milli takımında oynayan bir futbolcuyu neden hiç kimse transfer etmiyor" diyerek oyuncuyu araştırmaya koyuldu.

LAZİO DURUMU ÖĞRENDİ

İtalyan kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Lazio Başkanı, Hollandalı yıldızın bahis bağımlısı olduğunu öğrendi ve transferden vazgeçti. İddialara göre Patrick Van Aanholt'un Sunderland'de oynarken 150 bin poundluk bahis borcu yüzünden mafya ile sorun yaşadığı ve bu borcun o dönemki menajerlik şirketi tarafından kapatıldığı belirtildi.

MAFYA TEHDİT ETTİ

En son Van Aanholt'un Crystal Palace'ta oynarken 850 bin poundluk bir bahis borcu yüzünden tehditler aldığı iddia edildi. Bu nedenle de çalıştığı menajerlik şirketinin Van Aanholt ile ilişkisini kestiği ifade edildi. Premier Lig'de 213 maça çıkmış bir oyuncunun iki aydır takım bulamaması kafalarda soru işaretleri oluşturmuştu.

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'KALBİNDE SORUN VAR' İDDİASI

Van Aanholt'la ilgili bir diğer sorunun ise kalbiyle ilgili olduğu öne sürüldü. Hollandalı yıldızın Sunderland'de oynarken kalp ile ilgili sorunlar yaşadığı ve Tottenham maçı öncesi kadrodan çıkarıldığı belirlendi. Rutin sağlık kontrollerinde kalp sorununun fazla dikkat çekmediği ancak 26 derecenin üstündeki sıcaklıklarda kalp sorununun ortaya çıkabileceği ifade edildi.

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