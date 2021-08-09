İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var

Alex Teixeira'yı İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah beyazlı kulüp de, resmi hesabından da Teixeira'yı ilk kez paylaştı. Teixeira taraftarlara, "Siz istediniz, ben geliyorum" mesajı yolladı. Brezilyalı yıldız 16.50'de İstanbul'da olacak.