İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak
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İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak

30.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:31

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

ÖDEMELER 5 OCAK'TA HESAPLARDA OLACAK

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak'ta hesaplarda olacak
Haber Yorumları (2)
OSMAN: Aylarca yaşından dolayı iş bulamayan EYT mağdurları da müjde bekliyor.
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YUSUF: nakdi ucret ne zaman yatacak
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