İşsizliğe çare olacak "Meslek Fabrikası" projesi muhtarlara tanıtıldı

05.11.2019 10:44

İzmir'in Torbalı ilçesinde, geçtiğimiz aylarda Meslek Fabrikası projesi için Torbalı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından, mahalle muhtarlarına bilgi verildi.



Torbalı'da hem işsizliği hem de kuruluşlar ile diğer meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için Torbalı Belediyesi geçtiğimiz aylarda düğmeye basmıştı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalayan Torbalı Belediyesi, büyükşehir belediyesinin "Meslek Fabrikası" projesini hayata geçirmişti. Bu çerçevede belediye bünyesinde; kuaförlük, unlu mamuller, manikür-pedikür, düz dikiş, overlok-reçme ve dünya kahveleri gibi genel kurslar ile ön muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve bilgisayar operatörlüğünün yer aldığı teknik kurslar için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi (BKM)'nde muhtarlara verilen bilgilendirme toplantısında, kursların amacı anlatıldı.



Projenin yaygınlaşması amacıyla muhtarlara bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Sorumlusu Ebru İnci, "18 Kasım tarihinde eğitimlerimiz başlayacak. Bu kapsamda bugün BKM'de muhtarlarımızla buluştuk ve ilk bilgilendirmemizi kendilerine yaptık. Bu proje ile Torbalı'yı örnek hale getireceğiz. Kurslarımız umut haline gelecek; ayrıca kayıtlarımız Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan Torbalı Belediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır" diye konuştu.



Toplantıda Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Yıldız da, işsizlik adına başlatılan bu projede önemli adımlar atmaya başladıklarını söyleyerek, "Yeni istihdam alanlarımızla bu projeyle yaygınlaştırmanın hedefindeyiz. Torbalı Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Bu noktada tüm yerel birimlerin önem vermesi ve projenin güçlenerek yayılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



Toplantıya ayrıca; Torbalı Ticaret Odası Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Gülcü de katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA