İsrail, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor
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İsrail, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor

15.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:51
İsrail, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor

Koronavirüs mücadelesinde başarıya ulaşan ve kısa süre içinde tamamen normal hayata dönme planları yapan İsrail, UEFA'ya, İstanbul'daki final de dahil tüm Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapmak için teklifte bulundu. Geçtiğimiz sene de İstanbul'da oynanması planlanan Devler Ligi finali koronavirüs nedeniyle Portekiz'e alınmıştı.

İsrail geçtiğimiz hafta UEFA yetkililerine, ülkede koronavirüs salgını tehlikesinin ortadan kalktığını ve tamamen normal hayata geçileceğini belirtirken, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının finaller dahil İsrail'de oynanmasını teklif etti.

Bu teklife olumlu yaklaşan UEFA yetkilileri, Avrupa ülkelerinde aşılamada gecikme veya aksaklık yaşanması durumunda İsrail'in bu teklifinin göz önünde bulunduracaklarını açıkladılar.

GEÇEN SENE İSTANBUL YERİNE LİZBON'DA OYNANMIŞTI

Avrupa'da kulüpler bazında en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2020-2021 sezonu finali Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Normal şartlarda geçtiğimiz sene ülkemizde oynanması planlanan final koronavirüs sebebiyle Lizbon'da oynanmıştı.

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