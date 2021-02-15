İsrail, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmak istiyor

Koronavirüs mücadelesinde başarıya ulaşan ve kısa süre içinde tamamen normal hayata dönme planları yapan İsrail, UEFA'ya, İstanbul'daki final de dahil tüm Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapmak için teklifte bulundu. Geçtiğimiz sene de İstanbul'da oynanması planlanan Devler Ligi finali koronavirüs nedeniyle Portekiz'e alınmıştı.