İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu
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İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti.

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti.

Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vuruldu.

Gazze'nin en hayati, işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı.

Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu.

Saldırının ayrıca çevre bölgelerde elektrik kesintisine neden olduğu aktarıldı.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi, 11 Mayıs'ta İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkılmıştı.

Kent merkezinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı binası da bugün gece yarısından sonra İsrail'in hava saldırılarına maruz kalmıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı. İsrail'in saldırılarına karşılık Filistinli direniş gruplarının fırlattığı roketler sonucunda ise şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin 6 kişinin ölümüne, 47 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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