İsraf edilen 1,3 milyar ton gıda 821 milyon aç insanı doyurabilir

23.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:08

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, "Dünyada gıda israfının büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar ton. Dünyada 821 milyon insan ise açlık sınırında yaşıyor. 1,3 milyar ton israf edilen gıda 821 milyon insanı 3 defa doyurabilir." dedi.