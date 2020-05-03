Isparta'da ilk kez kurulan pazarda fiyat denetimi yapıldı, esnafın ateşi ölçüldü

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaağaç pazarının kapatılmasının ardından ilk kez kurulan yeni pazarda esnafın korona virüs tedbirlerine uyup, uymadığı ile fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaağaç pazarının kapatılmasının ardından ilk kez kurulan yeni pazarda esnafın korona virüs tedbirlerine uyup, uymadığı ile fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde esnafın tek tek ateşleri ölçüldü.

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında Karaağaç pazarının geçici süreyle kapatılmasının ardından vatandaş ve esnaftan gelen talepler üzerine Davraz Mahallesi'ndeki kapalı alanda pazar günleri yeni bir pazar kurulmasına karar verdi. İlk kez bugün kurulan pazarda Isparta Ticaret İl Müdürlüğü, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Isparta Esnaf Odaları Birliği'nden oluşan bir ekip, esnafın korona virüs tedbirlerine uyup, uymadığı konusunda denetimler gerçekleştirdi. Esnafın tek tek ateşlerinin ölçüldüğü denetimlerde faturalar üzerinden fiyat kontrolü de yapıldı.

"Market ve pazarlarda denetim yapıyoruz"

Denetimler sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, market ve pazar yerlerinde ürünlerin etiketleri ile fiyatları konusunda denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Pazarlarda özellikle ürünlerin hal kayıt sistemine kayıtlı olup, olmadığına baktıklarını ifade eden Ülger, "Korona salgını uzun süredir tüm dünyayı tehdidi altına almış bulunmaktadır. Ülkemizde de 3 aydır topyekun olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Pazarlarımızda, market ve alışveriş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususunda ilimizde gerekli kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz, birliğimiz ve ticaret odamızla bu denetimleri sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"Fahiş fiyat görmedik"

Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural da, esnaf ve vatandaşın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyledi. Bu kapsamda kurallara uymaya gayret gösterdiklerine değinen Tural, "Karaağaç Mahallesi'nde kurulan pazarımızın burada açılmasından dolayı esnaf odaları birliğimiz, sebzeciler ve manavlar odası başkanımız, ticaret il müdürlüğümüz ve zabıta ekiplerimizle birlikte esnafımızın kurallara uyup uymadığı ve etiket ile faturalarına bakmak suretiyle bir inceleme yaptık. İncelemelerimizde fiyatlarda fahiş fiyat görmedik. Esnafımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Bu süreçten geçerken herkes birbirine yardımcı olmalı. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA