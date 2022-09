Konya politika haberleri... Bizim Meram Buluşmaları tüm hızıyla devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Buluşmaları çerçevesinde bu sefer de Karaağaç, Kayıhüyük ve Boyalı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bizim Meram Buluşmaları çerçevede ilçe genelindeki tüm mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kavuş bu çerçevede Karaağaç, Kayıhüyük ve Boyalı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Başkan Kavuş'a, önceki ziyaretlerinde olduğu gibi bu ziyaretlerinde de AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da eşlik etti. Başkan Kavuş ve Başkan Dolular, ziyaret ettikleri mahallelerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

"Her buluşma pek çok sorunu raflara kaldırıyor"

Bizim Meram Buluşmalarını ilçenin sadece bugünü için değil geleceği için de çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, bu sebeple buluşmaları fazlasıyla önemsediklerini belirtti. Hemşehrileriyle her buluşmalarında mahallelerin sorunlarını masaya yatırdıklarını ve mahallelerin gelecek planlamalarını birlikte yaptıklarını ifade eden Başkan Kavuş, "Her buluşmamız hemşehrilerimiz için ayrı bizim için ayrı bir mutluluk. Onlar karşılaştıkları yeni sorunları, oluşan yeni beklentilerini bize anlatma fırsatı yakalarken, biz de sorunlarına çözüm bularak görevimizi layıkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ziyaretlerimizde de şunu fark ettik ki, her buluşmamızın yeni bir gündemi oluyor, mahallelerimizin eski gündemlerini ve eski sorunlarını büyük oranda raflara kaldırdık. İşte bu buluşmalarımızın en büyük bereketi burada. Bu sebeple gezilerimize ve ziyaretlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Meram ilçe Başkanı Mustafa Dolular ise, ziyaretleri hakkında yaptığı açıklamada, gittikleri her mahallede bir taraftan hemşehrileriyle etkileşimde olduklarını diğer taraftan da onların talep ve beklentilerini dinleme fırsatı yakaladıklarını ifade etti. - KONYA