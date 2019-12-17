Isparta 32 Sporlu Volkan, ilk yarının gol kralı oldu

17.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:53

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da grubun en golcü ekiplerinden biri oldu. Grupta, 13 maçta atılan 27 golde sezon başında 2. Lig ekiplerinden transfer edilen Volkan Serim'in imzası var.



Pembe - Yeşilli ekibin çıktığı 13 maçta 11 gol kaydeden ve 7. Grup'ta ilk yarının gol kralı olan Serim'i, 9 golle Karaman Belediyespor'dan Uğur Can takip ediyor.



Volkan Serim gibi sezon başında Kepez Belediyespor'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Enes İlhan Yüksel de attığı 8 golün yanı sıra asistleriyle de takımlarına büyük katkı sağladılar.



Isparta 32 Spor'un ve ilk yarıda grubun gol kralı Volkan Serim, güller diyarında şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek, "Isparta çok güzel bir şehir. Stadıyla ve taraftarıyla muhteşem bir kent. Isparta 32 Spor'umuz profesyonel ligleri hak ediyor. El birliğiyle takımızı hak ettiği yere ulaştıralım" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA