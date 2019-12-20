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Isparta 32 Spor'dan kanat takviyesi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL), 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transferde Çubukspor'un yıldızı sol kanat futbolcusu Nurettin Çakır'ı transfer etti.

20.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:31
Isparta 32 Spor'dan kanat takviyesi

Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL), 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor, dış transferde 'un yıldızı sol kanat futbolcusu 'ı transfer etti.


Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, bu transferin gerçekleşmesi için yoğun çaba yoğun çaba sarf ettiklerini iletti.


Transfer ödemesinin yapıldığını belirten Başkan Yazgan, "Nurettin, sezon başındayken bu yana gündemimizdeydi. Ankara'da şans eseri toplantıda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek'te transfer görüşmemiz sırasında görüşmeye dahil oldu ve katkıda bulundu. Nurettin'i kadromuza kattık ve ödemesini yaptık. Camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor. 3-4 isimle de prensipte anlaştık. Netlik kazandıkça açıklayacağız" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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