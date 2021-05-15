Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0
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Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0

Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lige Yükselme Play-Off Yarı final maçında Esenler Erokspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.

Misli.com 2. Lige Yükselme Play-Off Yarı final maçında Esenler Erokspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kaldı.

Maçın önemli dakikaları:

Dakika 3: Esenler Eroksporlu Aziz KIzılgün'ün yaklaşık 30 metreden sert vuruşu üstten auta çıktı.

Dakika 8: Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Nurettin Çakır'ın yerden sert vuruşu sol yan direkten döndü.

Dakika 28: Esenler Erokspor atağında Tayfun'un sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci Murat kornere çeldi.

Dakika 32: Isparta 32 Spor atağında sağ çaprazdan Kerem Pala'nın vuruşunu son anda savunma kornere çeldi.

Dakika 51: Isparta 32 Sporlu Nurettin Çakır, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda net bir golü kaçırdı. Kaleci son anda kollarıyla topu kornere çeldi.

Dakika 73: Isparta 32 Sporlu Emir Kaan Gültekin, seri çalımlarla ceza içerisine girdiği vuruşunda top kalecide kaldı.

Dakika 75: Isparta 32 Sporlu Mustafa Diler ceza sahasına sokuldu, son anda savunma araya girdi ve topu kornere attı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Alper Çetin xx, Oğuz Terzi xx, Selahattin Altay xx

Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Semih Üstün xx, Serdar Ümit Deniz xx, Efşan Geçgin xx, Kadir Turhan xx, Nurettin Çakır xx, Emir Kaan Gültekin xx, Mustafa Diler xx (dk. 86 Muhammed Çoban)

Kerem Pala xx (dk. 79 Mustafa

Acar x) Arif Birşen xx

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Mert Somay xx, Enes Soy xx, Berk Taşkın xx, Muharrem Öner xx, Aziz Kızılgün xx, Muammer Sarıkaya xx, Erdinç Karakaş xx, Aziz Aksoy xx, Tayfun Vurgun xx, Samet Dağlı xx (dk. 82 Onur Öztonga), Enes Soy x (dk. 77 Hüseyin Afkan x)

Sarı Kartlar: Nurettin Çakır (Isparta 32 Spor) Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)

Gol: Yok - ISPARTA

Isparta 32 Spor: 0 Esenler Erokspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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