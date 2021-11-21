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Isparta 32 Spor: 0-2

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Spor
Isparta 32 Spor: 0-2

STAT: Şanlıurfa GAP StadyumuHAKEMLER: Yakup Özhan, Selim Şenöz, Sinan BilenŞANLIURFASPOR: Murat Demir – Mustafa Çakır (Dk.43 Kemal Can), Caner (Dk.46 Burak), Vedat (Dk.61 Yasin), Behlül (Dk.76 Özgür can), Muhammed Enes (Dk.

ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Yakup Özhan, Selim Şenöz, Sinan Bilen

ŞANLIURFASPOR: Murat DemirMustafa Çakır (Dk.43 Kemal Can ), Caner (Dk.46 Burak), Vedat (Dk.61 Yasin), Behlül (Dk.76 Özgür can), Muhammed Enes (Dk.61 Mustafa Durak), Erkan, Can, Çağlar, Ferhat, Muhammed Raşit

ISPARTA 32 SPOR: Alp – Şamil, Efşan, Kadir, Said Can (Dk.67 Gökdeniz), Ertuğrul, Mustafa Diler (Dk.67 Mahmut Altınkaya), Furkan (Dk.75 Gökdeniz), Arif Birşen, Taner, Mustafa Açar (Dk.75 Seyid)

SARI KARTLAR: Kemal Can, (Şanlıurfaspor) Mustafa Diler, Furkan (Isparta 32 Spor)

GOLLER: Dk.50 Said, Dk.89 Şamil (Isparta 32 Spor)

Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'a 2 - 0 yenildi.

50'nci dakikada Kadir'in pasıyla kale önünde bulaşan Said, sert vuruşuyla topu ağlara yolladı: 0-1.

89'uncu dakikada ceza alanında kaleciyle baş başa kalan Şamil, güzel vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-2.


Isparta 32 Spor: 0-2

Isparta 32 Spor: 0-2

Isparta 32 Spor: 0-2

Isparta 32 Spor: 0-2

Isparta 32 Spor: 0-2

Isparta 32 Spor: 0-2

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Spor Haberleri

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