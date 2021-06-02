İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor
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İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor

İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni hoca için Almanya ve Portekiz'i işaret etmesinin ardından İspanyollardan Bernd Schuster iddiası geldi. Marca, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Alman hoca için sarı-lacivertlilerin harekete geçeceğini öne sürdü. Tecrübeli çalıştırcı, 2007-2008 sezonunda Real Madrid'le La Liga şampiyonu olurken İspanya Süper Kupası'nı da müzesine götürdü. Alman hoca, "Real Madrid artık Barcelona'yı geçemez" sözleri sonrasında görevinden alınmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen gün yaptığı açıklamada, "Portekiz ve Alman ekolüne odaklandık" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İspanyol medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Marca, sarı-lacivertlilerin Alman hoca Bernd Schuster ile temasa geçtiğini ileri sürdü.

REAL MADRID'İ ŞAMPİYON YAPTI

Marca, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster'in Fenerbahçe'yi çalıştırmaya aday hocalardan biri olduğunu yazdı. Haberde, Schuster'in Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği ancak hızlı karar vermek istemediği detayları da verildi. 2007-2008 sezonunda Real Madrid'i çalıştıran ve şampiyonluğa ulaşan Schuster, 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Alman hoca, son olarak Çin'de Dalian Yifang'ı çalıştırdı.

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