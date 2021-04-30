İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor

İspanyol gazetesi Marca, bu sezon şampiyonluk ihtimali olan Sevilla'nın geçmişte Avrupa kupalarındaki maceraları üzerine bir haber yaptı. Eski adıyla UEFA kupası ve yeni adıyla Avrupa Ligi'ni birçok kez kazanan Sevilla'nın, Şampiyonlar Ligi'nde aynı başarıyı gösterememesi masaya yatırıldı. Haberde, 2008'deki Fenerbahçe şokunun halen unutulamadığı vurgulandı.

Fenerbahçe tarihinin en önemli başarılarından 2008 Şampiyonlar Ligi çeyrek finali, İspanyol basınının halen dilinde. Sarı-Lacivertliler o sezon Sevilla'yı eleyip çeyrek finalde Chelsea'ye takılmıştı. Fenerbahçe, Chelsea'yi de elemeye çok yaklaşmıştı ama deplasman golü kuralı nedeniyle tur atlayan taraf İngiliz ekibi olmuştu.

"FENERBAHÇE'YE DÜŞTÜLER"

Sevilla'nın 2007-08 sezonunda Fenerbahçe'ye elenmesinin ardından Devler Ligi'nde o günden sonra bir türlü istediği başarıyı yakalayamadığı aktarıldı. Marca, "Fenerbahçe'ye o gün düştüler ve ondan sonra da CSKA'ya elendiler. Sevilla için Fenerbahçe kırılma oldu" yorumunu yaptı.

PENALTILARLA GELEN ZAFER

Fenerbahçe evinde 3-2 kazandığı maçın ardından Sevilla'daki maçta normal süre ve uzatmaları 3-2 kaybetmiş, penaltılarda Volkan'ın üst düzey performansıyla favori rakibini elemişti.