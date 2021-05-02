İspanya'da Szalai'nin Sevilla'ya gideceği yazıldı; Everton'ın da Merih ve Macar stoper için devrede olduğu belirtildi
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İspanya'da Szalai'nin Sevilla'ya gideceği yazıldı; Everton'ın da Merih ve Macar stoper için devrede olduğu belirtildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

İspanyol Todofichajes, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin 23 milyon euroluk bir teklifle Fenerbahçe'den Szalai'yi koparmaya yakın olduğunu, ama Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin de oyuncuda ısrarcı olduğunu yazdı. Everton Szalai'yi çok istiyor, bir de Merih Demiral için girişimleri var. Daha önce Fenerbahçe'den Kjaer'in Sevilla'ya gideceğini duyuran ilk kaynak olan bu site, Szalai için de emin.

Fenerbahçe'de Atilla Szalai'nin hikayes sadece yarım sezon oldu. Devre arası Güney Kıbrıs ekibi Limassol'den katılan Szalai, kısa sürede devlerin ilgisini çekmeye başardı. Everton Teknik Direktörü Atilla Szalai'yi ısrarla istiyor, Sevilla'nın Sportif Direktörü de adeta Macar stopere kafayı takmış vaziyette. Szalai için İspanyol ve İngiliz basınında konuşulan para 21-23 milyon euro civarı.

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"KOULİBALY EL YAKTI"

Sevilla, Napoli'den Koulibaly'yi kadrosuna katmak istiyor ama bedeli 50 milyon euro, üstelik savunmacının yaşı da ilerliyor. Bu yüzden öncelik Szalai'ye verildi. İspanyol basını, Sevilla'nın Szalai için 23 milyon euro civarında bir parayı çoktan gözden çıkardığını yazdı. Ancak tok satıcı olan Fenerbahçe, nasıl bir tarife uygulayacak merak konusu.

EVERTON MERİH'İ DE İSTİYOR

Everton, önümüzdeki sezon stoper hattını sağlama almak istiyor. Ancelotti, Szalai'nin alınması için rapor verdi. Burada ismi geçen bir diğer oyuncu da milli futbolcumuz Merih Demiral. Everton, ikisini birden bitirebilir. Ancak Szalai için hazırlanana bütçe 20 milyon euro seviyelerinde. Sezonun bitimiyle her şey netleşecek, ama Szalai'nin kalması çok zor.

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