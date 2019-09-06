İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim

06.09.2019 22:43

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roberto Soldado, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Soldado'nun açıklamaları:

"Dünyanın en iyi ligine döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı. Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım. Yalan söyleyemeyeceğim. Burada takımla yaptığım antrenmanlarda ilk 2 hafta çok zorlandım. Antrenman şartları, iki yıl geçirdiğim Türkiye'den daha ağırdı. Ama adapte olduğumu düşünüyorum. Granada'ya her şeyimi vermeye hazırım. Günün sonunda kazanan bir takım olmak istiyoruz.

"BABAMIN DOĞRUYU YERİ GÖRMEK İSTEDİM"

Granada benim için bir tesadüf oldu. Gençken babamın doğduğu yeri görmek istedim ve buraya geldim ve hayran kaldım. Babam da şu an buradayım diye heyecanlıdır. Umarım beni bu formayla izlemekten zevk alır."

(Sporx)