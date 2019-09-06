İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol ekibi Granada'nın yolunu tutan Roberto Soldado, "Düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı. Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım." dedi.

06.09.2019 22:43
İspanya'ya giden Roberto Soldado: Düşük seviyeli bir ligden buraya geldim

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roberto Soldado, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Soldado'nun açıklamaları:

"Dünyanın en iyi ligine döndüğüm için çok mutluyum. Özellikle düşük seviyeli bir ligden sonra buraya gelmek beni oldukça heyecanlandırdı. Pilim dolu ve oynamak için sabırsızım. Yalan söyleyemeyeceğim. Burada takımla yaptığım antrenmanlarda ilk 2 hafta çok zorlandım. Antrenman şartları, iki yıl geçirdiğim Türkiye'den daha ağırdı. Ama adapte olduğumu düşünüyorum. Granada'ya her şeyimi vermeye hazırım. Günün sonunda kazanan bir takım olmak istiyoruz.

"BABAMIN DOĞRUYU YERİ GÖRMEK İSTEDİM"

Granada benim için bir tesadüf oldu. Gençken babamın doğduğu yeri görmek istedim ve buraya geldim ve hayran kaldım. Babam da şu an buradayım diye heyecanlıdır. Umarım beni bu formayla izlemekten zevk alır."

(Sporx)

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YORUMLAR (13)

  • NORVEÇLİ:
    gözümüze soka soka hileyle hurdayla şampiyon oluyorlar! adam haklı beyler, dağılın!
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  • ES:
    maalesef doğru söylemış soldado haklı , , , 2000 yıllardakı gibi lıgde keyıf heyecan kalıte yok artık yabancı oyuncuların cok olması kötü hale getırdi turk futbolunu yabancı sayısı 5 olmalı futbolda şifrelı kanallar ınsanları soğuttu
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  • MUZCUMHURİYETİ:
    ligin kalitesini arttırmaya çalışan galatasaray ile uğraşmaktan fener bjk uefa ya şikayet ediyor ulan komedisiniz mayısta beraber aglarsınız artık :D
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  • ULTRA ASLAN:
    Düşük seviyeli lig değil küme düşme tehlikesi olan düşük bir takım dan geldim diyecekti herhalde
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  • ALİ:
    Dogru söylemiş.eger super lig zor bir lig olsaydi her sene fener besiktas ya da galatasaray dan birisi şampiyon olmazdi..siz hic duydunuz mu dort buyuklerden baska sampiyon olan..diger takimlar figuranlik yapıyolar..
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