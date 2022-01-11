İspanya Süper Kupa heyecanı Tivibu'da

Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu'da İspanya'nın Süper Kupa yarı final maçlarının naklen yayınlandığını duyurdu.

Dijital TV platformu Tivibu ile futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin içerikler sunmayı sürdüren Türk Telekom, İspanya'nın Süper Kupa yarı final maçlarının platformda naklen yayınlandığını açıkladı. Bu kapsamda aboneler, El Classico (Barcelona-Real Madrid) ve Atletico Madrid-Athletic Bilbao maçlarını Tivibu Spor 3 ve Tivibu Spor 2 kanallarından izleyebilecek.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet