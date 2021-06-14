İspanya şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu'na teklif yaptı

La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Milan ile sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu'na teklifte bulundu. Juventus, M.United ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu Hakan'a Madrid ekibinin hocası Diego Simeone'nin gösterdiği ilgi ortalığı kızıştırdı. La Liga'yı şampiyon bitiren ve Avrupa'da istikrarlı başarılar gösteren Atletico Madrid, parlattığı oyuncularla da futbolseverlerin takdirini topluyor. Hakan'ın Atletico'yu geri çevirme ihtimalinin kolay olmadığı belirtildi.

Milan'daki sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu serbest oyuncu statüsünde. Milli futbolcu bedelsiz olarak bir başka takıma imza atabilir. Juventus ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonundan da teklif var. Galatasaray başkan adaylarının vaadi de Hakan. Ancak Atletico Madrid'in devreye girmesiyle Hakan iyice kıymete bindi. Diego Simeone'nin raporu doğrultusunda Atletico Madrid, Hakan'ın menajeriyle temasa geçti.

3 MİLYON EURO NET VE BONUS

Milan'da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden yeni kontrat için 5 milyon euro istedi. Milan şu ana kadar teklifini 4 milyon euroya kadar yükselirken Atletico Madrid ise oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ve 3 milyon euro bonuslar teklif etti. Hakan Çalhanoğlu İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyor, ancak Diego Simeone ile çalışma fırsatını da geri çevirmesi zor gözüküyor.